憲法記念日の3日、熊本市では護憲派、改憲派それぞれが集会を開きました。熊本市の中心街では、「憲法をまもる熊本県民の集い」が行われ、憲法改正に反対するおよそ40人が通行している人に呼びかけました。 ■熊本大学文学部 三澤純教授「敵国を攻撃しないのだということを、 その最後の砦が憲法9条なので、 これを守って未来につなげていく」また、講演会では熊本大学の准教授で憲法学者の紱永達哉さんが「日本国憲法