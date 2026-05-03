［J１百年構想リーグEAST第14節］東京V １−０ 柏／５月３日／味の素スタジアムこれぞ城福ヴェルディの真骨頂というべきゲームだった。前半終了時点のポゼッション率は柏レイソルが75パーセントで、東京ヴェルディは25パーセント。パス本数も柏の約５分の１にとどまったが、ペナルティーエリア内へほとんど侵入させない堅い守備でゴールを割らせなかった。後半も柏の流れのまま、時間が経過していく。55分と65分には決定機を