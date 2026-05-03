これぞ城福ヴェルディの真骨頂！圧倒的に支配されるも、堅い守備でワンチャンスをモノに。指揮官もチームを称賛「良くない時こそ、我々の基準を手放さないことができた」

これぞ城福ヴェルディの真骨頂！圧倒的に支配されるも、堅い守備でワンチャンスをモノに。指揮官もチームを称賛「良くない時こそ、我々の基準を手放さないことができた」