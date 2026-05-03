現地５月２日に開催されたベルギーリーグのプレーオフ１の第６節で、日本人８選手を擁する３位のシント＝トロイデン（STVV）が首位のユニオン・サン＝ジロワーズと対戦。２−１で勝利を収めた。この試合で勝ち越しゴールを決めたのが伊藤涼太郎だ。86分に先制するも、90＋２分に追いつかれて迎えた90＋10分、山本理仁が獲得したPKのキッカーを務め、冷静に相手GKの逆をついて決めてみせた。 劇的な決勝弾を挙げた28歳MF