「決定的な局面で冷静さを保った」劇的決勝弾で二桁得点達成の日本人MFを現地メディアがMOMに選出！「ベルベットタッチと鋼のメンタルを兼ね備えている」と絶賛

「決定的な局面で冷静さを保った」劇的決勝弾で二桁得点達成の日本人MFを現地メディアがMOMに選出！「ベルベットタッチと鋼のメンタルを兼ね備えている」と絶賛