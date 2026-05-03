チームを勝利に導く活躍を見せた伊藤（右）。(C)STVV

写真拡大

　現地５月２日に開催されたベルギーリーグのプレーオフ１の第６節で、日本人８選手を擁する３位のシント＝トロイデン（STVV）が首位のユニオン・サン＝ジロワーズと対戦。２−１で勝利を収めた。

　この試合で勝ち越しゴールを決めたのが伊藤涼太郎だ。86分に先制するも、90＋２分に追いつかれて迎えた90＋10分、山本理仁が獲得したPKのキッカーを務め、冷静に相手GKの逆をついて決めてみせた。
 
　劇的な決勝弾を挙げた28歳MFをベルギーメディア『SPORZA』は、この試合のマン・オブ・ザ・マッチに選出。次のように賛辞を贈っている。

「決定的な局面で冷静さを保った。STVVが先制し、その後ユニオンが同点に追いつくという波乱の展開のなか、アディショナルタイムにコーナーキックから山本（理仁）がPKを獲得。STVVの司令塔である伊藤が責任を負い、ゴールを決めた」

　また『HBVL』は、「彼はベルベットタッチと鋼のメンタルを兼ね備えている」と絶賛している。

　伊藤はこれで今シーズンの10点目をマーク。二桁得点を達成している。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】首位撃破に導く！伊藤涼太郎が決めた90＋10分の劇的弾

 