◆プロバスケットボール男子りそなＢリーグ最終節千葉Ｊ―Ａ千葉（３日、千葉・ららアリーナ東京ベイ）レギュラーシーズン（ＲＳ）最終戦が行われ、東地区２位の千葉Ｊが同１０位のＡ千葉に９６―８７で勝利した。Ｂリーグ記録の開幕１０連勝と絶好のスタートを切った今季を５連勝で締めくくり、４２勝１８敗でＲＳを終えた。東地区２位が決まり、７日から始まるチャンピオンシップ１回戦の本拠地開催が決定。５シーズンぶ