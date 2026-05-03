◆プロバスケットボール男子 りそなＢリーグ 最終節 千葉Ｊ―Ａ千葉（３日、千葉・ららアリーナ東京ベイ）

レギュラーシーズン（ＲＳ）最終戦が行われ、東地区２位の千葉Ｊが同１０位のＡ千葉に９６―８７で勝利した。Ｂリーグ記録の開幕１０連勝と絶好のスタートを切った今季を５連勝で締めくくり、４２勝１８敗でＲＳを終えた。東地区２位が決まり、７日から始まるチャンピオンシップ１回戦の本拠地開催が決定。５シーズンぶりの優勝を目指し、短期決戦に挑む。

途中出場の富樫勇樹は２本の３ポイントシュートを決め、Ｂリーグ史上初の通算１３００本に到達した。第１クオーター（Ｑ）残り６分１１秒からコートに入ると、残り５分３６秒で渡辺雄太からパスを受け、鮮やかな一本を決めた。その後は思うようにシュートが決まらなかったが、第３Ｑ終盤に見せ場を作った。レフトウィング後方から放ったボールがゴールに吸い込まれた。ディープスリーを決め、史上初の３Ｐ１３００本の大台を突破したが「１０００本を超えてからは、何も思うことはない」と淡々とした様子を見せた。

Ｂリーグ発足前の２０１５年から千葉Ｊに所属。１６７センチと小柄ながら、スピードを生かし得点を重ねてきた。「この数字が自分のプレースタイルを表している。そこは自信を持っていいし、リーグで一番決めていることは、素直にうれしい」と偉業達成に胸を張った。

この日の勝利でチームはＣＳ１回戦での本拠地開催が決定。「今週末は２連勝すれば、ホームコートでＣＳ樫合ができるのを全員がわかっていた。２連勝してホーム開催ができることは本当に大きい」と一安心した様子を見せた。この日同様、最近の試合ではベンチスタートが多くなったが、「自分の仕事ができたらいい」と先発時との気持ちに変化はないという。５年ぶりの優勝を目指すＣＳへ「この流れで行けたら。流れをしっかり続けられるように、ベンチから出た選手でＣＳもいい勢いを与えたい」と勝利のために自身の役割を果たすだけだと話した。