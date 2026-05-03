【その他の画像・動画等を元記事で観る】 STARGLOWが、5月3日に埼玉スタジアム2002周辺・野外特設会場で行われた『VIVA LA ROCK 2026』に初出演を果たした。 ■朝から集まったオーディエンスのボルテージを最高潮へと引き上げたステージに 2014年にスタートした埼玉史上最大級のロックフェス『VIVA LA ROCK』は、今回が初の野外開催。STARGLOWにとって、昨年9月の『BMSG FES’25』以来2回目の野外フ