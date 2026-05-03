Dannie Mayが、5月13日に新曲「ネガティヴジャンキー」を配信リリースすることを発表した。3rdアルバム『MERAKI』のリード曲「未完成婚姻論」は、日本・韓国のSpotifyバイラルチャートで同時にトップ10入り。MVは100万回再生から200万回再生まで僅か12日で到達するなど、バンド史上最大瞬間風速のヒットを記録中のDannie May。その勢いのまま投下される本作「ネガティヴジャンキー」は、ライブでの熱狂を最大化するDannie May渾身