東京ヴェルディの城福浩監督は、試合後のフラッシュインタビューで「うまくいかない時間もありましたけども、全員が我々の大事な基準を意識しながらやった。本当に決定的なシュートは打たれていないと思います」と振り返る。５月３日に行なわれたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンド第14節で、味の素スタジアムでは東京Ｖ対柏レイソルが行なわれた。スコアレスで迎えた90分、ホームチームが新井悠太の得点で均衡を破り、その