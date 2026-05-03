「我々に今、欠けているのは...」５連敗レイソルの指揮官は訴える。あくまでも自分たちのスタイルを貫いて「この流れを変えていきたい」

「我々に今、欠けているのは...」５連敗レイソルの指揮官は訴える。あくまでも自分たちのスタイルを貫いて「この流れを変えていきたい」