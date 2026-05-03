「我々に今、欠けているのは...」５連敗レイソルの指揮官は訴える。あくまでも自分たちのスタイルを貫いて「この流れを変えていきたい」
東京ヴェルディの城福浩監督は、試合後のフラッシュインタビューで「うまくいかない時間もありましたけども、全員が我々の大事な基準を意識しながらやった。本当に決定的なシュートは打たれていないと思います」と振り返る。
５月３日に行なわれたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンド第14節で、味の素スタジアムでは東京Ｖ対柏レイソルが行なわれた。スコアレスで迎えた90分、ホームチームが新井悠太の得点で均衡を破り、そのまま１−０で接戦を制した。
敗れた柏の指揮官リカルド・ロドリゲスは、「チームはやるべきことをすべてやってくれました」とコメント。「ここ最近の試合以上に、今日は良いプレーができていたと思いますし、勝ちにふさわしいプレーができていた」と手応えを口にする。
ゲームを支配していたかもしれないが、勝点は手にできなかった。「勝ちにふさわしい試合だった」と強調するが、なぜそうならなかったのか。
「連敗が続いている悪い流れの時には、なかなかボールが入ってくれずに、そして相手の数少ないチャンスが逆にネットを揺らす、こういうことが起こるのもサッカーです」
柏はこれで５連敗。苦境に陥っている。リカルド監督は「難しい流れを断ち切るためには今日、やったようにチームで団結して、そして我々のプレースタイルを貫きながら、この流れを変えていきたい」と意気込む。
「そのためには、もっとエネルギーが必要ですし、そして足りない部分もあります。そこにしっかりと矛先を向けて、修正して次の試合に臨みたいと思います」
修正すべきポイントとは？
「もちろん、押し込んだところでもう少しクオリティの高いプレーができたらなと思いますけれども、それ以上に我々に今、欠けているのは決定力だと思います。明確な、決定的なチャンスを作れています。それを決めなければいけません」
何よりもまずはゴールという結果を出して、勝利の確率を高めたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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５月３日に行なわれたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンド第14節で、味の素スタジアムでは東京Ｖ対柏レイソルが行なわれた。スコアレスで迎えた90分、ホームチームが新井悠太の得点で均衡を破り、そのまま１−０で接戦を制した。
ゲームを支配していたかもしれないが、勝点は手にできなかった。「勝ちにふさわしい試合だった」と強調するが、なぜそうならなかったのか。
「連敗が続いている悪い流れの時には、なかなかボールが入ってくれずに、そして相手の数少ないチャンスが逆にネットを揺らす、こういうことが起こるのもサッカーです」
柏はこれで５連敗。苦境に陥っている。リカルド監督は「難しい流れを断ち切るためには今日、やったようにチームで団結して、そして我々のプレースタイルを貫きながら、この流れを変えていきたい」と意気込む。
「そのためには、もっとエネルギーが必要ですし、そして足りない部分もあります。そこにしっかりと矛先を向けて、修正して次の試合に臨みたいと思います」
修正すべきポイントとは？
「もちろん、押し込んだところでもう少しクオリティの高いプレーができたらなと思いますけれども、それ以上に我々に今、欠けているのは決定力だと思います。明確な、決定的なチャンスを作れています。それを決めなければいけません」
何よりもまずはゴールという結果を出して、勝利の確率を高めたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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