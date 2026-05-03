日本代表MF堂安律が所属するフランクフルトのアルベルト・リエラ監督を巡る騒動について、クラブSDが説明した。44歳のスペイン人監督は今年１月にフランクフルトの指揮官に就任。しかしリエラ監督体制になってチームは４勝４分４敗と思うように勝ち星を重ねられていない。海外サッカーメディア『90min』によれば、リエラ監督とフランクフルトの主力選手らの関係が悪化しているという。堂安やジャン・ウズン、ジョナサン・ブ