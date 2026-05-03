ドイツ強豪の指揮官、「主力選手らとの対立」漏洩でメディアを批判。クラブSDが弁明「非常に強い個性を持った人物で…」

ドイツ強豪の指揮官、「主力選手らとの対立」漏洩でメディアを批判。クラブSDが弁明「非常に強い個性を持った人物で…」