プロテニスプレイヤー・錦織圭（36）が今シーズン限りで現役引退することを発表した。錦織は5月1日付けで、自身のSNSに引退を決断した旨の文書を投稿。【写真】キスマイ玉森とマンションから外出する、現「錦織の妻」観月あこ《小さい頃からテニスに夢中になり、「世界で戦いたい」という思いだけを胸に走り続けてきました》《その中でトップの舞台に立ち、トップ10という場所まで辿り着けたことは、自分にとって大きな誇りです