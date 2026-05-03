【モデルプレス＝2026/05/03】フリーアナウンサーの森香澄が5月2日、自身のInstagramを更新。ノースリーブのトップスとスリットのあるスカートでのコーディネートを公開し、話題となっている。【写真】30歳フリーアナ「スタイル抜群で憧れる」と話題の美脚ショット◆森香澄、ノースリーブ＆スリットスカート姿で美脚際立つ森は、同日出演していたフジテレビ系『逃走中』と日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週