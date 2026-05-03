「ルーミー カスタムG（4WD）」が備える装備と魅力トヨタの「ルーミー」は、5ナンバーサイズの扱いやすいボディに両側パワースライドドアとゆとりある室内空間を組み合わせたコンパクトハイトワゴンです。グレードは複数展開されていますが、最も高価なモデルはどのような仕様となっているのでしょうか。ルーミーは、トヨタの最小ミニバンとして、2016年に発売されました。ゆったりくつろげる室内の広さ、多彩なシートアレンジ