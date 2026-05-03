「ルーミー カスタムG（4WD）」が備える装備と魅力

トヨタの「ルーミー」は、5ナンバーサイズの扱いやすいボディに両側パワースライドドアとゆとりある室内空間を組み合わせたコンパクトハイトワゴンです。グレードは複数展開されていますが、最も高価なモデルはどのような仕様となっているのでしょうか。

ルーミーは、トヨタの最小ミニバンとして、2016年に発売されました。ゆったりくつろげる室内の広さ、多彩なシートアレンジなど、ミニバンが持つ魅力をコンパクトカーに凝縮しています。

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発売時のボディサイズは全長3700-3705mm×全幅1670mm×全高1735mm、ホイールベース2490mmで、5ナンバー枠に収まるコンパクトなサイズです。最小回転半径は4.6mと小回りが利き、日常の取り回しにも優れています。

2020年9月にはマイナーチェンジを実施しました。進化した予防安全機能「スマートアシスト」の全車標準装備化が中心となる変更で、衝突回避支援ブレーキ機能・衝突警報機能の検知対象に二輪車と夜間の歩行者が追加されました。

また全車速追従機能付アダプティブクルーズコントロールの搭載、フロントフェイスのデザイン変更、クールバイオレットクリスタルシャインとターコイズブルーマイカメタリックの2色追加、シート形状・表皮の変更もおこなわれています。

快適装備面ではウェルカムパワースライドドアとスマートフォン充電用USB端子が標準装備となり、9インチディスプレイオーディオが全車にオプション設定されています。

そして2024年12月の一部改良では、オプション設定だった9インチディスプレイオーディオが全車標準装備されることで、快適性が向上しました。

現在販売されているグレードは「X」「G」「G-T」「カスタムG」「カスタムG-T」の5種類で構成され、2WD（FF）を基本にX・G・カスタムGには4WDも設定されています。なかでも、最も高価格に設定されているのがカスタムG （4WD）です。

カスタムG （4WD）のパワートレインは1リッター直列3気筒DOHC自然吸気エンジンを搭載し、最高出力69PS／6000rpm、最大トルク92Nm／4400rpmを発揮します。トランスミッションはCVTで、燃費性能はWLTCモードで16.8km／Lです。

なおG-TやカスタムG-Tに搭載される高性能版の1リッターターボエンジン（最高出力98PS・最大トルク140Nm／WLTCモード燃費16.8km／L）は、4WDの設定がありません。

エクステリアには165／65R14タイヤと14インチアルミホイールを装着します。ヘッドランプはマニュアルレベリング機能付LEDを採用し、フロントバンパーはカラードエアロバンパー一体型、フロントグリルはメッキ仕上げです。

メッキバックドアガーニッシュや専用LEDリヤランプも備わり、標準ボディとは一線を画す存在感のある外観を実現しています。

インテリアはオプティトロンメーター2眼とTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイを採用します。エアコンはプッシュ式オートエアコンを標準装備し、ステアリングは本革巻き3本スポークです。

センタークラスターパネルはピアノブラック塗装にシルバー加飾を施した仕上げで、シート表皮には撥水機能付きファブリックを採用しました。

両側ウェルカムパワースライドドアを標準装備し、カードキーを携帯して車両に近づくだけでパワースライドドアが自動でオープンします。

先進安全装備「スマートアシスト」は全車標準装備で、衝突回避支援ブレーキ機能、衝突警報機能、車線逸脱警報・路側逸脱警報、ブレーキ制御付誤発進抑制機能、先行車発進お知らせ機能、ふらつき警報などが含まれます。

ボディカラーはモノトーン8色に加え、カスタム専用のツートーン仕様2色を合わせた計10色から選択できます。



なお、カスタムG （4WD）の価格（消費税込）は229万4600円となっています。

エアロスタイルの外観と充実した快適装備に4WDの走破性を組み合わせたカスタムG（4WD）は、ルーミーのラインナップの中で独自の存在感を放つグレードといえるでしょう。