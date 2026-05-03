明治安田J2・J3百年構想リーグ、モンテディオ山形はきょうホームで栃木SCと対戦しました。前半30分に先制を許しますが、前半38分氣田のスルーパスに反応した高橋のシュートで同点に追いつきます。さらに後半10分、コーナーキックからのこぼれ球をディサロがつなぎ、最後は氣田がシュート。キーパーをもはじき返す強烈なシュートで逆転します。しかしその後すぐに同点