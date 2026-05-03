これで５連敗だ。柏レイソルは５月３日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第14節で、東京ヴェルディと敵地で対戦した。一進一退の攻防が続くなか、このままスコアレスでPK戦かと思われた90分、新井悠太のゴールで失点。そのまま０−１で敗れた。またもトンネルから抜け出せなかった。PK戦負けなしで黒星が５つ並んだ柏に、ネット上では以下のような声があがった。 「何も語りたくない気分」「５連敗もしてん