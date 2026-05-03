柏は無念の５連敗。東京Ｖ戦は終了間際に失点し０−１で敗れた。（C）SOCCER DIGEST

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　これで５連敗だ。

　柏レイソルは５月３日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第14節で、東京ヴェルディと敵地で対戦した。

　一進一退の攻防が続くなか、このままスコアレスでPK戦かと思われた90分、新井悠太のゴールで失点。そのまま０−１で敗れた。

　またもトンネルから抜け出せなかった。PK戦負けなしで黒星が５つ並んだ柏に、ネット上では以下のような声があがった。
 
「何も語りたくない気分」
「５連敗もしてんだびっくり」
「去年の勢いはどこ行ったんだ」
「ボール回してるだけじゃ勝てないよ」
「パスが上手いのはわかったのでシュート打ちましょ」
「この悪くないサッカーで？ なんなんだろ」
「決定力不足って言って良いのかしら」
「ストライカーを取らないとあかんよな」
「レイソルも相当重症」

　苦境に陥る柏。次節は６日に、指揮官交代で２連勝中の浦和レッズをホームに迎える。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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