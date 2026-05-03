「５連敗もしてんだびっくり」柏はまたも勝てず...「相当重症」「去年の勢いはどこ行ったんだ」などネット反応。次節は指揮官交代で連勝中の浦和と対戦
これで５連敗だ。
柏レイソルは５月３日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第14節で、東京ヴェルディと敵地で対戦した。
一進一退の攻防が続くなか、このままスコアレスでPK戦かと思われた90分、新井悠太のゴールで失点。そのまま０−１で敗れた。
またもトンネルから抜け出せなかった。PK戦負けなしで黒星が５つ並んだ柏に、ネット上では以下のような声があがった。
「何も語りたくない気分」
「５連敗もしてんだびっくり」
「去年の勢いはどこ行ったんだ」
「ボール回してるだけじゃ勝てないよ」
「パスが上手いのはわかったのでシュート打ちましょ」
「この悪くないサッカーで？ なんなんだろ」
「決定力不足って言って良いのかしら」
「ストライカーを取らないとあかんよな」
「レイソルも相当重症」
苦境に陥る柏。次節は６日に、指揮官交代で２連勝中の浦和レッズをホームに迎える。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
柏レイソルは５月３日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第14節で、東京ヴェルディと敵地で対戦した。
一進一退の攻防が続くなか、このままスコアレスでPK戦かと思われた90分、新井悠太のゴールで失点。そのまま０−１で敗れた。
またもトンネルから抜け出せなかった。PK戦負けなしで黒星が５つ並んだ柏に、ネット上では以下のような声があがった。
「何も語りたくない気分」
「５連敗もしてんだびっくり」
「去年の勢いはどこ行ったんだ」
「ボール回してるだけじゃ勝てないよ」
「パスが上手いのはわかったのでシュート打ちましょ」
「この悪くないサッカーで？ なんなんだろ」
「決定力不足って言って良いのかしら」
「ストライカーを取らないとあかんよな」
「レイソルも相当重症」
苦境に陥る柏。次節は６日に、指揮官交代で２連勝中の浦和レッズをホームに迎える。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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