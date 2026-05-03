サッカー明治安田J2J3百年構想リーグ、アルビレックス新潟はカマタマーレ讃岐とホームで対戦しました。 ホーム戦3連勝中のアルビは前半45分、右サイドの若月からのクロスにシマブクがダイレクトでシュート。 アルビでは4年ぶりとなるシマブクのゴールで、先制に成功します。 リードして迎えた後半16分にはゴールを決めたシマブクからのクロスに笠井がヘディングで合わせ