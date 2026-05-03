【モデルプレス＝2026/05/03】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里が5月2日、自身のInstagramを更新。様々なコーディネートを身に着けたショットを公開した。【写真】指原プロデュース28歳美女「美脚に目が釘付け」超ミニ丈◆大谷映美里、美ボディ輝く複数コーデ披露大谷は、「かわいい詰め合わせ」とつづり、様々なコーディネートを着用した複数のショットを一挙に投稿。水色のチェック柄