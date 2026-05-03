ベティスに所属するブラジル代表FWアントニーが、母国メディア『Globo』のインタビューに対応。マンチェスター・ユナイテッド時代に共闘したクリスティアーノ・ロナウドについて語った。現在26歳のアントニーは、サンパウロ、アヤックスを経て、2022年夏にユナイテッドに加入した。一方で、C・ロナウドはユナイテッドとの関係を悪化させ、同年11月に退団。そのため、バロンドールを５度受賞した英雄とチームメイトだったのは、