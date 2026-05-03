「サウナで身体を見せてきて…」みんな知らない？C・ロナウドの逸話を元マンU戦士が披露！「『俺はすごくお茶目なんだ』と」
ベティスに所属するブラジル代表FWアントニーが、母国メディア『Globo』のインタビューに対応。マンチェスター・ユナイテッド時代に共闘したクリスティアーノ・ロナウドについて語った。
現在26歳のアントニーは、サンパウロ、アヤックスを経て、2022年夏にユナイテッドに加入した。一方で、C・ロナウドはユナイテッドとの関係を悪化させ、同年11月に退団。そのため、バロンドールを５度受賞した英雄とチームメイトだったのは、わずか３か月だが、非常に濃密な時間を過ごしたようだ。
自身もイングランドを離れ、今日はスペインで躍動するレフティは「クリスティアーノは素晴らしい人間だ。多くを学べる」と切り出し、印象的なエピソードを披露した。
「かつて彼は冗談交じりに『みんなは俺を気難しい人だと思っているが、普段はすごくお茶目なんだ』と言っていた。彼からは本当に多くを学んだよ。テーブルを囲んで、人生や本など、サッカー以外の様々な話をしてくれたんだ。それが良かった。頭を切り替えるのに役立ったからね。彼はよく『今日はサッカーの話はしない』と言っていた。そうやって他の大切な部分を学ばせてもらえた。
ある時はサウナで、自分の身体を見せて『23歳に見えるか？』とジョークを言ってきた。僕は恥ずかしくなったよ。だって、40歳近くになっても彼がどれだけ自分をケアしているか、目の当たりにしたからね。彼は誰にとってもお手本だ」
アントニーはまた、昨冬から再びサントスでプレーする同胞のスター、ネイマールに言及。「今まで見た中で最も才能のある選手だ」と断言した。
「代表チームで多くの時間を一緒に過ごした。彼が純粋な才能の持ち主であることは一目瞭然だ。あの軽やかさは驚異的だよ。僕にとっては、彼が最高だった。彼と、クリスティアーノもそうだ。クリスティアーノは、アーセナル戦での僕のデビュー戦を含め、本当に多くの場面で助けてくれた。
だけど、ネイマールは次元が違う。彼がいるから、サントスの試合を観戦している。見ていると、やはり別格だと分かる。身体的に100％の状態でいられるよう心から願っている。それは僕たち全員にとって重要なことだからだね」
マンUでは大苦戦を強いられ、２シーズン半でプレミアリーグ５ゴールで終わったアントニー。しかし、昨冬にレンタルで加入し、今季に完全移籍したベティスでは輝きを放ち、ラ・リーガではすでに計12ゴールをマークしている。
サッカー界屈指の大物から薫陶を受けたセレソン戦士は、自身のキャリアをさらに輝かせ、より一握りの存在となれるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
現在26歳のアントニーは、サンパウロ、アヤックスを経て、2022年夏にユナイテッドに加入した。一方で、C・ロナウドはユナイテッドとの関係を悪化させ、同年11月に退団。そのため、バロンドールを５度受賞した英雄とチームメイトだったのは、わずか３か月だが、非常に濃密な時間を過ごしたようだ。
「かつて彼は冗談交じりに『みんなは俺を気難しい人だと思っているが、普段はすごくお茶目なんだ』と言っていた。彼からは本当に多くを学んだよ。テーブルを囲んで、人生や本など、サッカー以外の様々な話をしてくれたんだ。それが良かった。頭を切り替えるのに役立ったからね。彼はよく『今日はサッカーの話はしない』と言っていた。そうやって他の大切な部分を学ばせてもらえた。
ある時はサウナで、自分の身体を見せて『23歳に見えるか？』とジョークを言ってきた。僕は恥ずかしくなったよ。だって、40歳近くになっても彼がどれだけ自分をケアしているか、目の当たりにしたからね。彼は誰にとってもお手本だ」
アントニーはまた、昨冬から再びサントスでプレーする同胞のスター、ネイマールに言及。「今まで見た中で最も才能のある選手だ」と断言した。
「代表チームで多くの時間を一緒に過ごした。彼が純粋な才能の持ち主であることは一目瞭然だ。あの軽やかさは驚異的だよ。僕にとっては、彼が最高だった。彼と、クリスティアーノもそうだ。クリスティアーノは、アーセナル戦での僕のデビュー戦を含め、本当に多くの場面で助けてくれた。
だけど、ネイマールは次元が違う。彼がいるから、サントスの試合を観戦している。見ていると、やはり別格だと分かる。身体的に100％の状態でいられるよう心から願っている。それは僕たち全員にとって重要なことだからだね」
マンUでは大苦戦を強いられ、２シーズン半でプレミアリーグ５ゴールで終わったアントニー。しかし、昨冬にレンタルで加入し、今季に完全移籍したベティスでは輝きを放ち、ラ・リーガではすでに計12ゴールをマークしている。
サッカー界屈指の大物から薫陶を受けたセレソン戦士は、自身のキャリアをさらに輝かせ、より一握りの存在となれるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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