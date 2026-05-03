安達亮監督が率いるカターレ富山が、また白星を積み重ねた。５月３日に行なわれたJ２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST-A第14節で、富山はツエーゲン金沢と敵地で対戦した。17分に亀田歩夢の５試合ぶりとなる得点で先制する。その後は追加点こそ奪えなかったが、堅実な守備で金沢の反撃を抑え込む。そのまま１−０で競り勝った。 富山はこれで８連勝を達成。WEST-Aの首位を快走する。決勝弾の亀田は試合後の