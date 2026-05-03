安達カターレが止まらない！ 金沢に１−０勝利で怒涛の８連勝！ 決勝弾は亀田歩夢「今日はダービーで気合が入っていました」
安達亮監督が率いるカターレ富山が、また白星を積み重ねた。
５月３日に行なわれたJ２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST-A第14節で、富山はツエーゲン金沢と敵地で対戦した。
17分に亀田歩夢の５試合ぶりとなる得点で先制する。その後は追加点こそ奪えなかったが、堅実な守備で金沢の反撃を抑え込む。そのまま１−０で競り勝った。
富山はこれで８連勝を達成。WEST-Aの首位を快走する。決勝弾の亀田は試合後のフラッシュインタビューで、「今日はダービーということもあって、自分自身、気合が入っていました」とコメント。「必ず自分が点を決めて、チームを勝たせようという意気込みで、試合に入りました」と振り返り、その言葉通り、勝利の立役者となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ディフェンスを完全に翻弄！ 亀田歩夢がカットインから叩き込む！
５月３日に行なわれたJ２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST-A第14節で、富山はツエーゲン金沢と敵地で対戦した。
17分に亀田歩夢の５試合ぶりとなる得点で先制する。その後は追加点こそ奪えなかったが、堅実な守備で金沢の反撃を抑え込む。そのまま１−０で競り勝った。
富山はこれで８連勝を達成。WEST-Aの首位を快走する。決勝弾の亀田は試合後のフラッシュインタビューで、「今日はダービーということもあって、自分自身、気合が入っていました」とコメント。「必ず自分が点を決めて、チームを勝たせようという意気込みで、試合に入りました」と振り返り、その言葉通り、勝利の立役者となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ディフェンスを完全に翻弄！ 亀田歩夢がカットインから叩き込む！