８連勝に導く決勝弾の亀田（写真は25年時）。（C）J.LEAGUE

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　安達亮監督が率いるカターレ富山が、また白星を積み重ねた。

　５月３日に行なわれたJ２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST-A第14節で、富山はツエーゲン金沢と敵地で対戦した。

　17分に亀田歩夢の５試合ぶりとなる得点で先制する。その後は追加点こそ奪えなかったが、堅実な守備で金沢の反撃を抑え込む。そのまま１−０で競り勝った。
 
　富山はこれで８連勝を達成。WEST-Aの首位を快走する。決勝弾の亀田は試合後のフラッシュインタビューで、「今日はダービーということもあって、自分自身、気合が入っていました」とコメント。「必ず自分が点を決めて、チームを勝たせようという意気込みで、試合に入りました」と振り返り、その言葉通り、勝利の立役者となった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】ディフェンスを完全に翻弄！ 亀田歩夢がカットインから叩き込む！

 