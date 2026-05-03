先日、衝撃的なニュースが日本を駆け巡りました。ついにAIが東大入試を、それも日本最高峰レベルである医学部直通コース「理科?類」の首席合格点をたたき出したというのです。本当の首席を50点近くも引き離す圧倒的勝利。逆に、人間から見れば「歴史的大敗」になるでしょうか。なんにせよ、ここ数年続いた「能力自体の価値」の大暴落は、止まるどころか一層激しくなりそうです。もはやAIに勝てない人間が、わざわざ東大