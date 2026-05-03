ヴェルディの10番が魅せた。東京Ｖは５月３日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第14節で柏レイソルと対戦している。０−０で終わった前半に、東京Ｖの森田晃樹が自慢のテクニックを披露。22分、左サイドのハーフウェーライン付近でパスを受けると、対応に来た相手２人を巧みなコントロールで次々とかわしてみせる。 試合を配信する『DAZN』で解説を務める林陵平氏は、「森田晃樹はヴェルディのペドリでした