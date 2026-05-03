持ち前のテクニックで相手を翻弄した森田。（C）SOCCER DIGEST

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　ヴェルディの10番が魅せた。

　東京Ｖは５月３日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第14節で柏レイソルと対戦している。

　０−０で終わった前半に、東京Ｖの森田晃樹が自慢のテクニックを披露。22分、左サイドのハーフウェーライン付近でパスを受けると、対応に来た相手２人を巧みなコントロールで次々とかわしてみせる。
 
　試合を配信する『DAZN』で解説を務める林陵平氏は、「森田晃樹はヴェルディのペドリでしたね」と、スペイン代表の名手を引き合いに出し、「いや上手かったな」と感嘆した。
　
構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】森田晃樹が抜群のテクニックで局面を打開！

 