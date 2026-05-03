「森田晃樹はヴェルディのペドリ」巧みな足技で相手を翻弄！ 妙技連発の10番を林陵平も絶賛「いや上手かったな」
ヴェルディの10番が魅せた。
東京Ｖは５月３日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第14節で柏レイソルと対戦している。
０−０で終わった前半に、東京Ｖの森田晃樹が自慢のテクニックを披露。22分、左サイドのハーフウェーライン付近でパスを受けると、対応に来た相手２人を巧みなコントロールで次々とかわしてみせる。
試合を配信する『DAZN』で解説を務める林陵平氏は、「森田晃樹はヴェルディのペドリでしたね」と、スペイン代表の名手を引き合いに出し、「いや上手かったな」と感嘆した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】森田晃樹が抜群のテクニックで局面を打開！
東京Ｖは５月３日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第14節で柏レイソルと対戦している。
０−０で終わった前半に、東京Ｖの森田晃樹が自慢のテクニックを披露。22分、左サイドのハーフウェーライン付近でパスを受けると、対応に来た相手２人を巧みなコントロールで次々とかわしてみせる。
試合を配信する『DAZN』で解説を務める林陵平氏は、「森田晃樹はヴェルディのペドリでしたね」と、スペイン代表の名手を引き合いに出し、「いや上手かったな」と感嘆した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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