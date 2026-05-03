元日本テレビアナウンサーの岩田絵里奈(30)が2日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。かつて共演したMCのお笑いコンビ「極楽とんぼ」の加藤浩次（57）から衝撃の事実を知らされ絶叫する場面があった。加藤とは日本テレビ時代に2年間共演した「スッキリ」以来の共演となった岩田は、人生最高においしかったものの店の一つとして、東京・北青山にあるイタリアンレストランを挙げた。「スッキリ」時