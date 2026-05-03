元日本テレビアナウンサーの岩田絵里奈(30)が2日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。かつて共演したMCのお笑いコンビ「極楽とんぼ」の加藤浩次（57）から衝撃の事実を知らされ絶叫する場面があった。

加藤とは日本テレビ時代に2年間共演した「スッキリ」以来の共演となった岩田は、人生最高においしかったものの店の一つとして、東京・北青山にあるイタリアンレストランを挙げた。

「スッキリ」時代にロケで共演した鳥羽周作シェフが始めた店だとし、「スッキリ」が終了した際には水曜メンバーと共に「お疲れさま会」を行ったこともあるとした。

加藤は「俺その時ね、ブレスレットしてたの」と回顧。すると岩田から「なんですか加藤さん、ブレスレットなんかして。『スッキリ』終わったから」とツッコミを入れられたとした。

加藤はその際「これな、娘にもらったんだよ」と返し、岩田は「すいません、加藤さん、軽くイジってすいません」とすぐさま謝ったという。

だが加藤はこの日「俺、ウソなんだよ、それ」とぶっちゃけ。岩田は「えーっ！？イヤーっ！怖っ！」と絶叫した。

岩田は「私結構ちゃんと謝りましたよね、その時。こういうとこ」とボヤキ、当時について「焦りました。ヤバいと思って。そんな思いのこもったものを。(加藤の娘が)学生さんだったから、お金をためて、“お父さん『スッキリ』お疲れさま”ってことでプレゼントしたんだって背景が浮かんで。マジ終わったなと思って。“本当にごめんなさい”って」と振り返った。

加藤は「言ってたよなあ。あれ全部ウソだから」と平然と語り、岩田は「最低です！」とあきれていた。