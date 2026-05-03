◆パ・リーグロッテ―西武（３日・ＺＯＺＯマリン）連敗中のロッテは初回、２本のタイムリーで２点を先取した。２四球で１死一、二塁のチャンスを迎えると、３番のポランコが西武の先発・平良海馬から右前適時打を放ち、１点を先制した。「打ったのはまっすぐや。得点圏で回ってきたし、２ストライクだったのでできるだけ小さくコンタクトしていこうという気持ちで行きました。先制点取れて良かったで！」とコメントした。