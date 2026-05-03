現地５月２日に開催されたベルギーリーグのプレーオフ１の第６節で、日本人８選手を擁する３位のシント＝トロイデン（STVV）が首位のユニオン・サン＝ジロワーズと対戦。90＋10分にMF伊藤涼太郎がPKで勝ち越しゴールを決めて、２−１で勝利を収めた。劇的な勝利を収めたなか、このPK獲得時にアクシデントが起こった。敵陣ボックス内で伊藤の左CKのこぼれ球に反応したMF山本理仁が頭からボールに飛び込むと、相手がクリアしよう