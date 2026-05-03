「ひどいファウルだ」相手の足が頭部に激突！ ピッチを退いた日本人MFの状態を指揮官が明かす「彼は何が起こったのかさえ覚えていなかった」
現地５月２日に開催されたベルギーリーグのプレーオフ１の第６節で、日本人８選手を擁する３位のシント＝トロイデン（STVV）が首位のユニオン・サン＝ジロワーズと対戦。90＋10分にMF伊藤涼太郎がPKで勝ち越しゴールを決めて、２−１で勝利を収めた。
劇的な勝利を収めたなか、このPK獲得時にアクシデントが起こった。敵陣ボックス内で伊藤の左CKのこぼれ球に反応したMF山本理仁が頭からボールに飛び込むと、相手がクリアしようとして高く上げた足に激突した。
そのまま倒れ込んだ山本はその場で処置を受けた後、スタッフの肩を借りながらピッチを退いた。
ベルギーメディア『Sporza』によれば試合後、STVVのヴァウテル・フランケン監督は山本の状態について「あれはひどいファウルだった。彼が無事であることを願っている。何が起こったのかさえ覚えていなかったため、病院に行った」と明かした。
その後、STVVは公式Xに「病院での検査の結果、ひとまず大事には至っておりません」と綴り、山本が病院のベッドの上で笑顔を見える写真を公開。重症ではなさそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】勝利に繋がるPK獲得も…アクシデントに見舞われた山本
劇的な勝利を収めたなか、このPK獲得時にアクシデントが起こった。敵陣ボックス内で伊藤の左CKのこぼれ球に反応したMF山本理仁が頭からボールに飛び込むと、相手がクリアしようとして高く上げた足に激突した。
ベルギーメディア『Sporza』によれば試合後、STVVのヴァウテル・フランケン監督は山本の状態について「あれはひどいファウルだった。彼が無事であることを願っている。何が起こったのかさえ覚えていなかったため、病院に行った」と明かした。
その後、STVVは公式Xに「病院での検査の結果、ひとまず大事には至っておりません」と綴り、山本が病院のベッドの上で笑顔を見える写真を公開。重症ではなさそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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