サンエックスの⼈気キャラクターたちが東京タワーに集結する体験型イベント「サンエックスユニバース×東京タワー ワクワク芝さん歩」が、6⽉25⽇（⽊）まで東京タワーおよび芝公園エリアで開催中だ。内覧会でのオフィシャル写真とあわせてお届け。本イベントでは、サンエックスの仲間たちと楽しむ「ピクニック」をテーマに、3⽉30⽇（⽉）からアニメ放送がスタートした『うそ探偵トマ