物流業界の深刻な人手不足により、「ネットで購入した商品が、送料無料で翌日には配達される」という、これまでの常識が徐々に崩れつつあります。配送にかかわるドライバーからは日々、過重労働による疲労などの声が上がるようになりました。 先日、SNS上で「あるタワーマンションに荷物を届ける際に、駐車代が4時間分で約3500円もかかってしまった」という配送業者の投稿が大きな話題になりました。配達に行っ