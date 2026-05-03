熱気球の操縦を競う「佐久バルーンフェスティバル2026」が3日、長野県佐久市の千曲川スポーツ交流広場で始まった。早朝から色とりどりの熱気球約40機が飛び立ち、大空を彩った。午前6時15分ごろ、定められた地点にマーカーを投下する「競技飛行」がスタート。パイロットは風向きを読んで熱気球の高度を調節する。北海道や佐賀県などから参加した35チームの熱気球が次々と離陸し、観客から歓声が上がった。長野県佐久穂町から