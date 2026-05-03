持っていないと不便だけど、あれこれ持つのはかさばる文房具。とくに大人になると使用頻度は減り、必要最低限だけ持てればいいという方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、3本しかペンが入らない極細ペンケースをご紹介。派手すぎないデザインで大人にぴったりなアイテムなんです早速チェックしていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ギンガムチェックペンケース（ミニ、ベージュ、グレー、黒）価格：