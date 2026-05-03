100均の“極細”ケースが今の気分。「3本しか入らない」のがむしろ便利な大人の筆記具入れ

持っていないと不便だけど、あれこれ持つのはかさばる文房具。とくに大人になると使用頻度は減り、必要最低限だけ持てればいいという方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、3本しかペンが入らない極細ペンケースをご紹介。派手すぎないデザインで大人にぴったりなアイテムなんです早速チェックしていきましょう♪

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商品情報

商品名：ギンガムチェックペンケース（ミニ、ベージュ、グレー、黒）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480929750

このサイズ感がいいんです！ダイソーで見つけた極細ペンケース

意外と出先で必要になるペンなどの文房具。でもたくさんのペンを持ち歩くのはかさばるだけでなく、取り出すときにもガチャガチャとしてしまいスマートじゃありません。

そこでおすすめしたいのがダイソーの『ギンガムチェックペンケース（ミニ、ベージュ、グレー、黒）』。大人が文房具を最低限持っていきたいというときに便利なサイズ感なんです。

サイズとしてはボールペン3本を入れててみるとファスナーがギリギリ閉まるほどのぴったり感。長さは出し入れにストレスを感じない絶妙なサイズに設計されています。

今回は黒のギンガムチェックデザインをチョイス。中が見えるようなデザインなので、忘れ物防止にもなるのがうれしいですね！

ダイソーのネットストアを確認したところ、『ギンガムチェックペンケース（ミニ、ベージュ、グレー、黒）』という商品名の通り、黒のほかにベージュとグレーの計3色が展開されていました。

必要な分だけ持ち歩く！大人にぴったりな『ギンガムチェックペンケース（ミニ、ベージュ、グレー、黒）』

ペンケース自体がとても軽くてコンパクトなので、バッグの中でかさばらないのがうれしいポイント。小さなバッグにも入るサイズ感で、常に持ち歩く備え用のペンケースとしてぴったりですよ！

派手すぎないシンプルなデザインは飽きが来ず、プライベートからビジネスシーンまで幅広く活躍します。

今回はダイソーで購入した『ギンガムチェックペンケース（ミニ、ベージュ、グレー、黒）』をご紹介しました。学生さんには物足りないかもしれませんが、厳選した一軍の筆記用具だけでいい！という大人にはぴったりなサイズ。

110円（税込）で購入できるので、ぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。