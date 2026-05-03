アイドルグループ・ReFLiA（リフリア）のメンバーで現役大学生の美波愛梨さんは5月3日、自身のX（旧Twitter）を更新。実弟へのツッコミを投稿しました。【写真】現役大学生アイドル、実弟にツッコミ「グルーポンのおせちかよ」美波さんは「ディズニーランドホテルの朝食ビュッフェ（\4200）で弟が取ってきた量これなの親泣かせすぎる笑笑笑笑 『朝は少食だから』じゃないんだよ。食えよ」とつづり、1枚の写真を投稿。ご飯茶碗に白
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