アイドルグループ・ReFLiA（リフリア）のメンバーで現役大学生の美波愛梨さんは5月3日、自身のX（旧Twitter）を更新。実弟へのツッコミを投稿しました。【写真】現役大学生アイドル、実弟にツッコミ「グルーポンのおせちかよ」美波さんは「ディズニーランドホテルの朝食ビュッフェ（\4200）で弟が取ってきた量これなの親泣かせすぎる笑笑笑笑 『朝は少食だから』じゃないんだよ。食えよ」とつづり、1枚の写真を投稿。ご飯茶碗に白