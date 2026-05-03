周南市で、恒例の「つつじ・ゆめ風車まつり」が行われています。3万8000株のつつじが見ごろを迎えたレゾナック永源山公園。2日からつつじ・ゆめ風車まつりが行われています。初日に長～い列が出来ていたのは高所作業車の体験コーナー体験した小学生「高いところに久しぶりに行けて楽しかった」こちらは防災に関するクイズに正解するとお菓子がもらえる防災○×菓子まき。このほか人気大道芸YouTuber後藤凌さんの