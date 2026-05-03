俳優の山下智久が主演を務める映画『正直不動産』（15日公開）の本編映像が解禁された。【動画】アメリカで流ちょうな英語を披露する永瀬財地（山下智久）同作品は、ひょんなことから“嘘がつけなくなってしまった”不動産営業マン永瀬財地（山下）と、後輩社員で“カスタマーファースト命”の月下咲良（福原遥）の2人が、家を売る人、そして求める人を相手に、正直さと誠実さだけを武器に海千山千の不動産業界で悪戦苦闘する