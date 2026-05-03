◇ナ・リーグドジャース2―3カージナルス（2026年5月2日セントルイス）ドジャースは2日（日本時間3日）、敵地でカージナルスと戦い、接戦を落として4連敗を喫した。「1番・DH」で出場した大谷翔平投手（31）は4打数無安打で今季ワーストとなる14打席連続無安打となった。先発の佐々木朗希投手（24）はメジャー最長タイとなる6回を5安打3失点でまとめ、今季初のクオリティースタート（QS＝6回以上、3失点以内）を達成したが