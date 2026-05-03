14年間のOL時代を経て、売れた今だからこそ見えてきた、“働く意味”があった――。2日に放送されたNHK Eテレの番組『スイッチインタビュー』(毎週土曜21:30〜)で、俳優・佐藤二朗とタレント・大久保佳代子が対談。愛知県出身で同世代、さらに下積み時代には下北沢の小劇場界隈で顔見知りだったという2人が、50代を迎えた今の仕事観や人生観を語り合った。岩田絵里奈佐藤は以前から、大久保について「自然体で無理せずそこにいるの