◆米大リーグパドレス―ホワイトソックス（２日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）が２日（日本時間３日）、敵地のパドレス戦に「２番・一塁」でスタメン出場した。パドレスの先発は右腕キング。初回１死の第１打席はカウント２―２からの６球目の高め直球をひっかけて一ゴロに倒れた。４回先頭の第２打席は１―２からの４球目の直球に対し、変化球を待っていたか空