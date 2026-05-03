米大リーグ、パドレスの本拠地ペトコ・パーク＝カリフォルニア州サンディエゴ（共同）【ニューヨーク共同】米大リーグ、パドレスが、サッカーのイングランド・プレミアリーグのチェルシーで共同オーナーを務めるホセ・E・フェリシアーノさんらの投資家グループに球団を売却することで合意したと2日、チーム公式サイトが伝えた。6月のオーナー会議で承認される可能性がある。AP通信などによると、売却額は大リーグ史上最高額の3