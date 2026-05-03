タレントでレースクイーンとしても活動する安西茉莉（34）が3日までに自身のインスタグラムを更新。紅白ミニスカ・コスチューム姿を披露した。「5月突入〜今月もたくさんみんなに会えるかな？まずは今週末、富士スピードウェイで会いましょう」とつづり、スーパーGTに参戦するチーム「R’QsMOTORSPORTS」の紅白のミニスカ・コスチューム姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「かわいい！かわいすぎる！」