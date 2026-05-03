5月1日（金）、ABEMAにて『脳汁じゅ〜す』が放送。51歳のふかわりょうがなぜ若手芸人のようにR-1グランプリやライブに出演するのか、過去への後悔と貪欲なお笑い魂を明かした。【映像】ふかわりょうがR-1やお笑いライブに出演する理由『脳汁じゅ〜す』は、主に脳内で分泌され一種の快感をもたらす神経伝達物質の俗称である"脳汁"を追い求め、華やかな芸能界で活躍する芸能人のリアルな生態を探るアドレナリン追求バラエティ。