俗に言う“世代間のズレ”というものがある。例えば「昭和世代」と「ゆとり世代（1980年代後半〜2000年代前半）」や「Z世代（1990年代半ば〜2010年代初頭）」のズレが話題になることは多い。仕事やプライベートに関する考え方の違いから、上司がタイパ重視の部下を一方的に横着者だと決めつけたり、上司の熱血指導を部下が威圧的なパワハラと受け取ったり……。【藤原良／作家・ノンフィクションライター】（全2回の第1回）＊