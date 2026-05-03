マー・ニン主審が、大会から追放されたと一部の中東メディアが報じたサッカーの試合が開催される限り、監督の采配や選手のプレーとともに、審判に対する話題が途切れることはない。大詰めを迎えているチャンピオンズリーグの準決勝、4月28日に行われたパリ・サンジェルマン対バイエルンの一戦では、前半終了間際にアルフォンソ・デイビスの体とともに手にボールが当たった。主審はPKを宣告し、これを決めたPSGが一歩リードする